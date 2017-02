La vice-presidenta del Consell, Mónica Oltra, ha assegurat avui en una conferència de premsa que ‘la paciència s’esgota. El corredor Mediterrani és vital per a les nostres exportacions. Espanya no s’acaba a la M-50’. Oltra ha fet aquestes declaracions després de la denúncia del secretari valencià d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, assegurant que el govern espanyol utilitza fons del corredor Mediterrani per a potenciar el corredor central, que connecta Algesires i França a través de Madrid. ‘És indignant que el govern de Rajoy dediqui el pressupost del corredor Mediterrani a infraestructures a Madrid’, ha afegit la vice-presidenta.

Les administracions valencianes i catalanes critiquen la desviació de fons

La Generalitat catalana i la valenciana han criticat que l’estat espanyol faci servir fons destinats al corredor mediterrani per fer obres a Madrid. En concret, l’accés sud del TAV per duplicar les línies que entren a Atocha i el túnel de Chamartín. Uns treballs que pugen a gairebé 1.000 milions d’euros i que s’inclouen dins un document que la Moncloa ha fet arribar a la Unió Europea, on es recullen els projectes associats al corredor mediterrani. Tant el secretari d’Obres Públiques i Vertebració del Territori del govern valencià, Josep Vicent Boira, com el d’Infraestructures català, Ricard Font, critiquen que a l’estat espanyol el corredor mediterrani ‘tingui dos ramals’ –el que ressegueix la costa i el de Madrid- i que l’execució d’obres es faci a dues velocitats. ‘És el Madrid sempre guanya’, diu Boira. Per la seva banda, Font ho exemplifica dient que, mentre Madrid vol connectar Barajas amb ample europeu, encara no se sabrà quan l’ibèric —és a dir, Rodalies— arriba fins a l’aeroport del Prat.

Front comú dels governs català i valencià contra l’enèsim incompliment de l’estat espayol amb el corredor mediterrani. Tant Boira –que ahir ja ho va fer per Twitter— com Font han criticat avui que l’executiu espanyol prioritzi obres ferroviàries a Madrid i, allò que és més greu, que les pagui amb fons destinats al corredor mediterrani.

El secretari d’Obres Públiques ha estat qui ho ha fet públic, a través d’un document de treball (‘working paper’) que Europa va fer públic el desembre passat. S’hi recull aquell llistat de projectes que fan referència al corredor mediterrani. I aquí, allò que sobta és que juntament amb projectes com el Castelló-Tarragona, hi apareguin també el túnel entre Chamartín i Atocha o l’estesa de l’ample europeu fins a la terminal de Barajas.

Josep Vicent Boira critica que aquest és un exemple més del ‘Madrid sempre guanya’ i de la concepció radial de les infraestructures. ‘La realitat és que avui el corredor mediterrani té dos ramals; un que és el que ressegueix el litoral, i l’altra, que connecta Algesires amb Madrid’, lamenta el secretari valencià.

‘La realitat és, doncs, que obres associades estrictament a la capital de l’estat es paguen amb fons destinats al corredor mediterrani’, afirma Boira. I per posar-hi xifres, el secretari d’Obres Públiques recorda allò que costa l’accés sud del TAV per duplicar les línies que entren a Atocha (passant de dues a quatre) i el túnel de Chamartín: 935 milions d’euros.

Un contrasentit

‘Això és un contrasentit’, critica Josep Vicent Boira. ‘Els diners europeus que van a aquests projectes s’haurien de destinar a implantar el corredor mediterrani, sobretot entre València i Tarragona, que és un hi ha un autèntic coll d’ampolla’, diu el representant del govern valencià. I precisa: ‘Hem de recordar que, en aquests moments, ni la Generalitat catalana ni la valenciana tenim informació sobre què es farà entre Castelló i Tarragona; estem molt lluny de ser zona operativa del corredor mediterrani’.

Per al secretari d’Obres Públiques, l’estratagema de l’executiu estatal, ‘de fer passar el corredor mediterrani per Madrid’, només obeeix a la manca de voluntat política de la Moncloa per tirar endavant l’obra. ‘De diners, n’hi ha; vull recordar que en els darrers sis anys Espanya ha invertit 56.000 milions en la xarxa transeuropea de transport; evidentment, tot destinat al TAV o a l’alta velocitat radial a Madrid’, ha subratllat.

‘La branca madrilenya del corredor’

Per la seva banda, el secretari d’Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font, ha tirat d’ironia per posar de relleu ‘que el ritme d’execució del corredor mediterrani és molt diferent depenent de si parlem de la seva branca madrilenya o de la catalanovalenciana’. ‘Mentre a Madrid veiem que hi ha plans per connectar Barajas amb l’ample europeu, el ministre de Foment no ens dóna dates per fer arribar Rodalies al Prat, que és ample ibèric’, ha començat a enumerar Font.

‘Ens diuen que al maig del 2018 hi haurà feta la duplicació Vandellós-Tarragona, però vull recordar que l’obra no es considerarà corredor mediterrani, perquè no hi ha ample internacional’, ha continuat el secretari. ‘Mentrestant, veiem com a Madrid es quadrupliquen vies amb ample internacional; tot plegat és una paradoxa sense sentit’, ha conclòs Ricard Font.

El secretari d’Infraestructures ha assistit aquest divendres a la conferència que el d’Obres Públiques i Vertebració del Territori del govern valencià ha fet en el marc del Cercle d’Infraestructures de Girona. La sessió, que s’ha fet a la Cambra de Comerç, portava per títol ‘El corredor mediterrani dins un nou model d’infraestructures a Espanya’.

