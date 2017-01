Al nostre país, un de cada deu nens té sobrepès i el percentatge de nens amb aquest problema segueix creixent. No obstant, quins riscos suposen realment per a la salut dels nostres fills i filles el sobrepès i el sedentarisme?, quines són les seves principals causes i quin paper hi juga la genètica? En aquest article respondrem a aquestes preguntes.

El sobrepès, l’obesitat i el sedentarisme: quins riscos suposen per a la salut dels nostres fills?

El sedentarisme o falta d’activitat física, a més de lesionar el nostre sistema cardiovascular i augmentar el risc de mort, contribueix a augmentar els efectes d’altres factors de risc com ara la obesitat, la hipertensió o el colesterol. Tanmateix, està demostrat que l’activitat física i l’exercici són importants a l’hora de tenir una bona salut, donat que tenen múltiples efectes beneficiosos: milloren la forma en què el nostre cos maneja els sucres, disminueix els nivells de colesterol en sang, millora les xifres de tensió arterial, disminueix el greix abdominal i ajuden a disminuir el nostre pes, així com a mantenir-lo en nivells òptims. A més diversos estudis han demostrat que aquelles persones que practiquen poc exercici de manera regular tenen més risc de desenvolupar infart de miocardi i mort.

