Desenes de membres del grup terrorista Boko Haram s’han entregat a les autoritats a la zona sud de Níger, després que l’organització hagi patit una sèrie de derrotes en la veïna Nigèria, on té el seu principal bastió.

‘Trenta-un joves de Diffa, que es van integrar fa anys a Boko Haram han decidit rendir-se’, ha anunciat a Twitter el ministre de l’Interior nigerià, Mohamed Bazoum, que ha visitat la zona fronterera entre els dos països.

Els milicians van arribar repartits en diversos grups i ara esperen un gest per part de les autoritats. ‘Em vaig assabentar que els primers a entregar-se no serien arrestats’, ha dit un d’aquests joves a la televisió estatal, on ha demanat l’indult per poder contribuir al desenvolupament del país i ‘superar el trauma’ viscut.

Una font dels serveis de seguretat ha advertit que encara han de discutir les ‘condicions’ amb què quedaran aquests terroristes penedits.

Desenes de milers de persones van abandonar el juny les seves llars a Diffa davant dels avenços de Boko Haram, responsable de més de 15.000 morts i dos milions de desplaçats des que es va alçar en armes fa set anys. El grup, que ha jurat lleialtat a Estat Islàmic, aspira a aplicar la xaria o llei islàmica al nord-est de Nigèria.

