El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha proposat a la resta de forces parlamentàries la prohibició per llei d’amnisties fiscals. Durant la seva compareixença al congrés per donar explicacions després de la sentència del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el seu procés de regularització, Montoro ha volgut concloure la seva intervenció en aquesta direcció: ‘Crec que hi ha un consens molt ampli en contra que hi hagi noves regularitzacions com les que hi ha hagut a Espanya en les últimes dècades i per això els proposo modificar la Llei general tributària per què fins i tot arribem a prohibir expressament noves regularitzacions extraordinàries’ que ‘s’ha demostrat que no agraden a ningú’.

Ha fet aquestes manifestacions al tram final d’una compareixença marcada en el seu inici per unes manifestacions on ha apuntat –sense fer referència a Rato- que a més del PP hi ha casos al grup socialista de dirigents que es van acollir a l’amnistia del 2012.

En tot cas, durant la seva compareixença Montoro ha defensat la decisió del seu govern d’activar l’amnistia del 2012 adduint que responia a la necessitat de l’Estat de recaptar en un moment d’extrema urgència alhora que captar diners ocults. ‘Podem dir alguna cosa així com que el govern va tirar un ham perquè sense un esquer atractiu els peixets se’n van a una altra banda, o es queden on són, al fons del mar’, ha dit Montoro, que ha assegurat que l’amnistia va permetre aflorar 40.000 milions d’euros.

Segons el ministre, els 33.000 defraudadors detectats van pagar 1.200 milions d’euros. Segons el ministre, l’amnistia no va ser un error, sinó una mesura ràpida i contundent per generar ingressos. En aquesta línia, ha afirmat que contràriament al que diu el TC l’amnistia no va legitimar els defraudadors ni implica que el seu govern abdiqués de les seves obligacions en la lluita contra el frau fiscal, sinó que el va treure de l’ombra i va posar aquests diners a l’abast de l’Agència Tributària i de la Justícia.

