El tercer missatge de Nadal del rei espanyol Felipe VI va registrar un mínim històric d’audiència i s’ha situat en el menys vist dels últims divuit anys. A nivell de Catalunya, el discurs reial va congregar 689.000 espectadors, amb un 41,1% de quota de pantalla, i tan sols 16.000 d’aquestes persones van seguir el discurs del monarca pel 3/24. Només Euskadi supera Catalunyaquant a seguiment més baix, amb 126.000 espectadors i un 31,6% de share.

A nivell de l’estat espanyol, el discurs del monarca va registrar una audiència mitjana de 5.822.000 espectadors i el 57,6% de quota de pantalla en el conjunt de les 25 cadenes estatals i autonòmiques que el van emetre, segons un informe de la consultora Barlovento amb dades de Kantar Media. En comparació l’any passat, el missatge de Felip VI perd 844.000 espectadors i 7,5 punts de share (6.666.000 i 65,1%, el discurs del 2015).

Amb aquesta es tracta de la tercera intervenció nadalenca de Felipe VI, que han anat caient progressivament d’audiència: 8,2 milions d’espectadors el 2014, 6,6 milions el 2015 i només 5,8 milions aquest 24 de desembre del 2016. El discurs reial amb més seguiment mediàtic va ser el de Juan Carlos I de l’any 2000 amb 9.140.000 espectadors i un 87,2% de share.

