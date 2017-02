La defensa d’un grup de més de tres cents militars, guàrdies civils i policies espanyols en un cas que estudia el Tribunal Europeu dels Drets Humans a Estrasburg ha rebutjat que el cas sigui atès pel jutge andorrà Pere Pastor, tot argumentant que ‘és un jutge espanyol’ i per tant no pot intervenir en un cas on es jutja gent ‘del seu propi país’.

Els militars i policies han portat a judici l’estat espanyol per intentar que s’elimini el límit imposat a les seves pensions des de fa 33 anys. Segons informa el Diari d’Andorra l’advocat sevillà Fernando Osuna que porta la defensa d’aquests militars ha al·legat que és il·legal que un jutge d’un estat ‘resolgui demandes del seu propi estat’.

Aquesta polèmica arriba en un moment de molta alarma a Andorra per la pressió espanyola sobre el Principat, que ha arribat a motivar la incomoditat de França. Precisament ahir Andorra i Espanya van acordar una pròxima trobada entre els seus dos caps de govern.

