Un total de 342 periodistes de 70 mitjans de comunicació s’han acreditat per cobrir el judici a l’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vicepresidenta Joana Ortega i l’ex-consellera Irene Rigau per la consulta del 9-N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons ha informat el TSJC, el judici començarà el dilluns 6 de febrer a les 9 hores i es preveu que aquell mateix dia els tres polítics declarin com a acusats per la celebració de la consulta sobre la independència de Catalunya malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional.

Mas, com a autor material, i Ortega i Rigau, com a cooperadores necessàries, estan acusats d’un delicte de desobediència greu i un altre de prevaricació administrativa, pels quals s’enfronten a penes d’inhabilitació.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]