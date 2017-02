Aquest vespre s’han fet dues manifestacions a Palma i a Perpinyà, en suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, tots tres encausats pel TSJC en la causa contra el 9-N.

Segons informa el Diari de Balears al voltant de 200 persones han acudit aquest dilluns a la convocatòria de l’Obra Cultural Balear, l’Assemblea Sobiranista de Mallorca i el Grup Blanquerna en solidaritat amb Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Miquel Oliver, president de l’associació d’electes Avançam, ha estat l’encarregat de llegir el manifest. A l’acte hi han assistit els presidents respectius de les entitats convocants, Jaume Mateu de l’OCB; Cristòfol Soler de l’ASM i Tomeu Martí del Grup Blanquerna. Els coportaveus de MÉS Bel Busquets i David Abril, així com Margalida Capellà, diputada de MÉS; Lluís Apesteguia, conseller del Consell, a més dels professors de la UIB, Josep Grimalt, Damià Pons, Joan Mir i Nicolau Dols, també han acudit a l’acte. També hi eren Miquel Gelabert i Pere Bueno de l’STEI i Jaume Sastre i Josep Palou de la UOB.

Mentrestant a Perpinyà un centenar de persones s’han concentrat al davant de la Casa de la Generalitat de la capital nordcatalana també per donar suport a Mas, Ortega i Rigau. Hi ha pres la paraula Hervé Pi, de l’ANC de la Catalunya Nord, que ha explicat que ‘des de la Catalunya sota administració francesa seguim amb preocupació com l’estat espanyol persegueix elegits catalans per haver posat les urnes el 9N, per haver permès un debat sobre el Procés Constituent, per qüestions de banderes o per declaracions polítiques.’.

