L’Observatori contra l’Homofòbia ha demanat a l’Arquebisbat de Barcelona que suspengui una conferència del catòlic francès Philippe Ariño que defensa els gais no han de mantenir relacions sexuals ni tenir parella. La xerrada, organitzada per la Delegació Pastoral de Joventut de l’Arquebisbat, està prevista per diumenge que ve a la parròquia de Santa Anna de la capital catalana. El president de l’Observatori, Eugeni Rodríguez, ha declarat que ‘és absolutament indignant i estigmatizant aquest acte de greu contingut homòfob’. La Generalitat ja ha obert un expedient per determinar si la conferència de Philippe Ariño vulnera la llei contra l’homofòbia mentre els organitzadors reclamen el màxim respecte per la pluralitat.

Tot i les crítiques que ha generat la conferència, l’Arquebisbat de Barcelona la manté programada per diumenge i ha assegurat que les opinions de Ariño ‘no han de coincidir necessàriament amb el magisteri o la doctrina de l’Església’. En un comunicat, l’Arquebisbat apunta que aquest acte s’inscriu en el marc del cicle de conferències ‘Cafè-Youcat’ que des de fa tres anys organitza la Delegació Pastoral de Joventut i que l’objectiu, segons destaca, és ‘aprofundir en la reflexió sobre qüestions que interpel·len els joves, sempre amb el màxim respecte per la pluralitat i diversitat de punts de vista que exposen tant els conferenciants com el públic que hi participa’.

El president de l’Observatori contra l’Homofòbia denuncia que l’acte és un ‘clar atac’ a la llei contra la LGTBIfòbia que el Parlament va aprovar el 2014 i genera ‘aïllament i menyspreu’. Per això, Rodríguez ha demanat la suspensió ‘immediata’ de la xerrada i ha exigit a l’Arquebisbat que demani disculpes.El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja ha obert un expedient informatiu per determinar si la conferència de Philippe Ariño vulnera la llei contra l’homofòbia i, si es dóna el cas, imposar una sanció.

