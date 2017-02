L’exposició ‘Franco, Victòria, República, impunitat i espai urbà’ va costar 183.697 euros a l’Ajuntament de Barcelona, segons explica el comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes, en una resposta a una pregunta de CiU a la qual ha tingut accés l’ACN. Així consta en l’expedient tancat a data del 10 de gener, que inclou fins a 32 contractes amb empreses que es van encarregar del muntatge de la mostra. El gruix principal d’aquesta xifra se l’emporta l’apartat de producció amb més de 100.000 euros. La mostra, que es podia visitar al Born Centre Cultural entre el 18 d’octubre i el 8 de gener, va aixecar polèmica per la instal·lació de dues estàtues franquistes al carrer. Ambdues van haver de ser retirades pels actes de rebuig que van provocar. La figura de Franco a cavall i sense cap va ser fins i tot tombada.

Dels més de 183.000 euros que va costar la mostra, la partida més important és la de producció, que puja a 100.723 euros; el segon concepte és el de redacció de projecte museogràfic i direcció d’obra, que puja a 19.602 euros. En tercer lloc destaca la despesa en comissariat, que se situa en 10.048.

Pel que fa a la resta de conceptes, es van destinar 10.000 euros a drets d’imatge; 9.412 euros a comunicació; 7.314 a manipulació i transport de peces; 6.791 al llibret de mà; 6.095 a traduccions i correccions; 4.598 a disseny gràfic; 4.235 per al documentalista; 2.390 per a la restauració de peces; 1.210 a seguretat, i 1.275 en matèria d’assegurances.

CiU va fer dues preguntes sobre aquesta qüestió: una sobre el cost de la mostra i una altra sobre els contractes que s’havien signat amb les empreses que van fer el muntatge. En la primera resposta es van incloure dades del novembre, quan la mostra estava encara oberta i faltava per comptabilitzar despeses. És en la segona resposta on es donen les dades definitives.L’exposició tenia com a objectiu denunciar la permissivitat de les administracions catalanes amb els grans monuments de la dictadura a Barcelona, que van perdurar a l’espai públic durant més de 35 anys. La decisió d’escollir el Born Centre Cultural per a la mostra va molestar alguns grups municipals, però sobretot ho va fer la instal·lació de dues estàtues, especialment la figura eqüestre de Franco, contra la qual es van llençar ous i pintura i va patir tota classe d’agressions fins que va ser bolcada. L’Ajuntament va decidir finalment retirar les estàtues.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, va assegurar que no es penedia d’haver instal·lat aquestes figures, però va admetre que potser no havien aconseguit explicar el seu sentit. L’oposició va demanar la dimissió del comissionat de Programes de Memòria.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]