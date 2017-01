La Fira de Barcelona ha decidit que en el Saló de l’Ensenyament d’enguany l’exèrcit espanyol tripliqui l’espai que hi tenia, malgrat que el Parlament de Catalunya, el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona li han reclamat que el n’exclogui. Amb l’ampliació, l’exèrcit passarà de 36 metres quadrats d’exposició a 100.

La Fira diu a VilaWeb que les institucions tenen dret a transmetre les seves demandes a l’entitat, però que ells són totalment autònoms. Per tant, poden respondre a les peticions quan ho ‘creguin oportú’.

Sobre l’ampliació, la Fira ha confirmat que l’exèrcit va reclamar més espai perquè ‘sempre tenen cues’ i volen ‘atendre millor el públic’. Considera que no hi ha cap problema a proporcionar més metres quadrats i recorden que l’exèrcit forma part del saló ‘d’ençà de la seva professionalització, perquè és una sortida laboral més’.

Un consorci públic, però autònom

Fira de Barcelona és un consorci de titularitat pública, en què participen la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç. El consell general el presideix la batllessa, Ada Colau, i les vice-presidències se les reparteixen el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i el president de la cambra, Miquel Valls.

De totes maneres, la Fira assegura que és de ‘gestió empresarial autònoma’. Sobre això, fonts del consistori diuen que de les funcions executives se n’encarrega el consell d’administració, on no hi ha representació institucional. La presidència d’aquest òrgan l’exerceix Josep Lluís Bonet (president del grup Freixenet) i el director general és Constantí Serrallonga (gerent de l’ajuntament amb Xavier Trias).

La resta de membres són: Ignacio Toda, Núria Basi, Lluís Conde, Agustín Cordón, Enric Crous, Pedro Fontana, Enrique Lacalle, Miquel Martí i Carles Vilarrubí. La Fira és una eina econòmica cabdal per a la ciutat i factura anualment més de 150 milions. Els beneficis que obté voregen els vint milions.

Canvi generacional

La Fira ha de renovar quatre membres del consell d’administració al juliol. És un càrrec no remunerat i amb una durada de quatre anys (renovable dos mandats més). La Cambra de Comerç en proposa els candidats, que després han de ser validats per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

Els membres que han de ser substituïts són Núria Basi –l’única dona del consell–, Josep Lluís Bonet, Enric Crous i Enrique Lacalle.

Carles Puigdemont i Ada Colau ja han deixat clar que volen un canvi de perfil al capdavant de l’entitat. Demanen més presència d’empresaris emergents i dinàmics, perquè el consell actual té un caire tradicional, amb una mitjana d’edat que supera els seixanta anys amb escreix. A més, volen que hi hagi més presència femenina.

La relació amb la Fira no és pas senzilla. Colau va xocar amb la direcció de l’entitat poc després d’entrar a la batllia, perquè reclamava de ‘reconsiderar el model’ del Mobile World Congress, la joia de la corona de la Fira. Tanmateix, les relacions tampoc no són pas fàcils entre els socis. Recentment, la Generalitat ha topat amb el tercer padrí de l’entitat, la Cambra de Comerç, que troba molt poc encertat el projecte de nova llei de cambres.

Ensenyament, ‘en xoc’

El Departament d’Ensenyament ha declarat a VilaWeb que està ‘en xoc’ arran de la decisió de triplicar l’espai d’exposició de l’exèrcit. La consellera Meritxell Ruiz va enviar una carta el 20 de setembre al director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, per informar-lo que el parlament havia aprovat la moció sobre la desmilitarització de Catalunya, ‘que s’ha de fer extensiva al Saló de l’Ensenyament’. Però el departament no n’ha rebut resposta formal.

Després de la polèmica de l’any passat, quan Colau va dir a dos soldats que no els volia al saló, la consellera va anunciar que revisaria el conveni entre la Generalitat i la Fira signat el 2008. Tanmateix, el text explicita que l’organitzador del saló és la Fira, que, per tant, té potestat de posar-se d’acord amb els expositors i gestionar-ne la presència. La Generalitat només té funcions d’assessoria i difusió del saló.

‘Les posicions són molt clares’

L’Ajuntament de Barcelona ha declarat a VilaWeb que ‘les posicions són molt clares’ pel que fa a la presència de l’exèrcit al Saló d’Ensenyament i més espais educatius. ‘Hi anem totalment en contra’, ha dit. Recorda que hi ha un front comú amb el parlament i la conselleria d’Ensenyament per excloure’l, tal com va passar en el Saló de la Infància. El consistori diu que estarà a l’expectativa per a veure què passa els dies vinents, però reitera que les funcions executives les exerceix el consell d’administració de la Fira.

