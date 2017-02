Cada any, al mes de setembre, les propostes més atrevides en el camp de les arts sonores i visuals tenen una cita destacada a les Terres de l’Ebre. Es tracta del festival Eufònic i aquest cap de setmana ofereix un tastet de la seva programació a l’Arts Santa Mònica sota la denominació d’Eufònic Urbà. A Barcelona s’hi pot veure una bona selecció de les millors actuacions audiovisuals, propostes experimentals, accions sonores i instal·lacions comissariades pel festival ebrenc.

Entre tota la programació destaquen dues propostes que es podran veure per primera vegada a Barcelona: l’espectacle de llum i soroll ‘The Enlightment’, dels italians Quiet Ensemble i la instal·lació audiovisual ‘A Trap for your Attention’, l’artista hongarès d’electrònica experimental Gábor Lázar. També s’han programat les actuacions audiovisuals d’una de les revelacions de l’electrònica local, Awwz; del tarragoní Talktome; l’experimentació sonora dels suecs Mats Erlandsson i Maria W Horn, i l’acció interactiva de Xavier Bonfill. Entre les novetats destaca el nou espectacle de moviment i so d’Ensemble Topogràfic, el duet ebrenc integrat per la ballarina Anna Hierro i el músic Carles Martorell.

A l’Eufònic Urbà també es mostren peces dels artistes que van passar per les residències artístiques convocades conjuntament amb el Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, Lo Pati. Després d’una setmana treballant al Delta de l’Ebre, Atilio Doreste, Nikka i Ferran Lega van elaborar peces que porten al seu terreny – des del vídeo fins als objectes trobats – la reflexió sobre el particular paisatge del delta.

