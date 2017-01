La crida de l’ANC i Òmnium d’Osona a anar a la Cavalcada de Reis a Vic amb estelades per a demanar una república catalana a Ses Majestats d’Orient, han generat una enorme controvèrsia. ‘Petits i grans, rebem a ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar amb la llum del fanalet de l’estelada’, deia el comunicat, amb la intenció així d’omplir de banderes independentistes les finestres i els balcons del recorregut de la rua, que tindrà lloc avui i serà emesa en directe per TV3.

A última hora d’ahir, Òmnium va emetre un comunicat desmarcant-se de la iniciativa impulsada per la seva territorial. El mateix president de l’entitat, Jordi Cuixart, ho va fer públic amb una carta emesa als presidents de les territorials en la qual els demanava que siguin més ‘curosos’ amb les campanyes que engeguen al marge de la direcció nacional.

Durant els dies previs els sectors unionistes com Societat Civil Catalana (SCC) o el PP havien demanat a TV3 que anul·les l’emissió de l’acte. Així ho va expressar la vice-secretària d’Estudis i Programes, Andrea Levy, que va titllar TV3 d‘‘altaveu dels independentistes’ i d”’utilitzar els nens’ per a fer propaganda política.

Tanmateix TV3 va respondre ahir a aquesta demanda amb una negativa i recordant que la cobertura requereix mesos ‘d’estudi i planificació’. Així mateix, la cadena va assegurar que el programa no ha tingut mai ni té cap objectiu diferent del de fer arribar la tradició dels Reis Mags a l’audiència des de fa trenta anys i que no es responsabilitza dels actes paral·lels que es convoquin.

‘Una reacció desproporcionada’

Per la seva banda el president de l’ANC, Jordi Sánchez, va lamentar les crítiques del govern espanyol i de partits no independentistes a la seva iniciativa i va titllar la reacció de desproporcionada: ‘La desproporció de la reacció de l’espanyolisme en el tema dels fanalets és l’evidència de la seva impotència i de la seva debilitat’.

Sobre l’acte, Sánchez va defensar que tot el món és lliure de portar o no aquests fanalets i va recordar que fins a enguany la presència d’estelades en la cavalcada no havia generat tensions ni crisis.

Mesures de seguretat a Barcelona

A Barcelona restringirà la circulació de camions de més de 3.500 quilos per tota la ciutat entre les 16.00 i les 22.00 durant la cavalcada de Reis per motius de seguretat, especialment després d’atemptats com el del mercat nadalenc de Berlín o Niça.

En declaracions als mitjans, el gerent de Seguretat i Prevenció, Jordi Samsó, va indicar que es tracta de la primera vegada que es pren aquesta mesura i que es va decidir aquest dimarts a una reunió amb responsables dels cossos policials, una mesura que també ha pres l’Ajuntament de Madrid.

Va indicar que es reforçarà el dispositiu de seguretat, del qual no va voler donar més detalls, i que es disposaran de sistemes per protegir el recorregut de la Cavalcada, de cinc quilòmetres, sense concretar si seran barreres o pilons de formigó.

