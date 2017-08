El jutjat contenciós administratiu número 2 de Palma va decidir ahir de mantenir la suspensió cautelar de l’acord de l’ajuntament de la ciutat pel qual s’ordenava la demolició urgent del monument feixista de la Feixina. L’equip de govern municipal ha lamentat la decisió judicial i ha dit que estudiaria si hi presentava un recurs d’apel·lació. Segons els estudis tècnics sol·licitats pel consistori, el monòlit no té cap valor artístic ni patrimonial. A més, asseguren que no forma part del nucli antic de Palma ni consta en la llista del Patrimoni Històric espanyol ni de les Illes.

En la interlocutòria, el jutge diu: ‘No hi ha motius d’interès públic que permetin de considerar estrictament necessària la demolició immediata de l’estructura.’ I encara afegeix que si s’enderroqués urgentment significaria ‘una despesa innecessària als comptes públics’ perquè, en cas que la decisió judicial final fos de mantenir el monòlit, al cost de la demolició s’hi hauria d’afegir el de la reconstrucció.

L’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) i la presidenta del PP de Palma, Marga Durán, han valorat bé la decisió judicial. Durán espera que el monument ‘sobrevisqui al pacte’, perquè altrament –diu– ‘es faria un dany irreversible al patrimoni de tots’.

.@marga_duran celebra la suspensión del derribo de Sa Feixina y espera que el monumento “sobreviva al Pacto” https://t.co/rX7kQo2Kji — PP Balears (@ppbalears) 29 d’agost de 2017

