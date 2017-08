La Vanguardia ha acomiadat el polèmic articulista Gregorio Morán. Ara fa un mes, el director del diari, Màrius Carol, es va negar a publicar un article titulat ‘Els mitjans del Moviment Nacional català’, en què criticava les subvencions que reben mitjans com el diari Ara, El Punt Avui o TV3 i els comparava amb les agències d’informació franquistes.

Morán també atacava de mala manera el govern: ‘Estem en mans d’un personal que voreja la llei, i que ho fa amb l’ànim no tan sols d’incomplir-la sinó d’imposar la seva. Cosa que significa anar cap a la ruptura i provocar un conflicte no només cívic, també violent. Necessiten algun mort que serveixi de símbol d’aquest aldarull.’

Morán, que va començar a escriure a La Vanguardia el 1988, ha dit al diari El Español que per contracte ell no escrivia mai a l’agost, però que abans de publicar el seu primer article de setembre ha rebut un burofax d’acomiadament. ‘No veig cap raó per a l’acomiadament, llevat que ells tinguin raons polítiques que se m’escapen’, ha declarat.

Ha assegurat que hi havia moltes similituds entre el seu acomiadament i la censura: ‘Qui no ha passat per la retirada d’un article? Però això és una altra cosa. És eliminar una veu crítica.’ En aquest sentit, ha afegit que hi ha un retrocés de la llibertat d’opinió a Catalunya. ‘La situació s’ha disparat i possiblement jo en sóc un dany col·lateral’, ha afirmat.

Morán ha dit que la seva relació amb la direcció actual del diari no era bona, tal com va escriure en l’article no publicat: ‘Conec Màrius Carol des de fa anys. Vam ser amics durant un temps i després vam deixar de ser-ho.’ També diu que ara mateix no sap que farà en l’àmbit professional.

