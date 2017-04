ACN Barcelona.-La traductora romanesa Jana Balacciu rebrà aquest divendres el Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis catalans (IEC) per divulgar la literatura catalana. Balacciu ha traduït obres de Mercè Rodoreda, Pere Calders, Jaume Cabré i també de Ramon Llull. El jurat ha decidit atorgar-li el premi, dotat amb 6.000 euros, “pels seus mèrits com a lingüista romànica i com a prescriptora i divulgadora de la literatura catalana” i gràcies a ella les obres de Cabré van ser conegudes a Romania abans que a Alemanya. Doctora en filologia romànica i traductora, Balacciu va aprendre el català de manera autodidacta a Romania, on va néixer el 1947. Als anys noranta, va visitar Catalunya i va entrar en contacte amb diferents autors catalans.

Entre els autors que ha traduït hi ha Jaume Cabré, Mercè Rodoreda, Blai Bonet, Carme Riera, Pere Calders, Carles Duarte, Montserrat Abelló o Joan Sales. Balacciu és l’artífex, també, de les traduccions al romanès de les obres de Ramon Llull ‘Gentil’ (2010), ‘Blanquerna’ (2011), ‘Llibre de contemplació’ (2013), ‘Art brevis’ (2015) i ‘Fèlix’ (2016), a les quals s’hi afegeix la publicació, el novembre passat, de ‘Doctrina pueril’. Per aquesta tasca, Jaume Cabré la defineix com “la traductora contemporània del nostre gran savi”.A més, Balacciu és editora i la directora de la col·lecció Biblioteca de Cultura Catalana de l’editorial Meronia de Bucarest, que ha publicat quaranta títols d’autors catalans en romanès. També ha escrit pròlegs en altres obres traduïdes del català, ha publicat articles sobre la literatura i la cultura catalanes i ha organitzat presentacions de llibres i activitats acadèmiques “per mostrar la qualitat de la cultura catalana des de l’excel·lència”, assenyala Cabré. Balacciu és activa en l’àmbit de la recerca i ha participat en diversos fòrums acadèmics. Ha estat guardonada per la seva trajectòria professional i com a catalanòfila amb la Creu de Sant Jordi (2003), el Premi Internacional Joan B. Cendrós i Carbonell (2005) i el Premi J. M. Batista i Roca (2008).En l’acte es lliuraran 43 premis i borses d’estudi que formen part del LXXXVI Cartell de premis i borses d’estudi de l’IEC. El president de l’IEC, Joandomènec Ros, serà l’encarregat d’obrir l’acte, i Jana Balacciu parlarà en nom dels guardonats. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, presidirà l’acte i farà la cloenda de l’entrega de premis.

