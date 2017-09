La coordinadora nacional de Catalunya en Comú deixa en mans de les bases la participació o no en el referèndum. El partit traslladarà la pregunta: ‘Catalunya en Comú ha de participar en la mobilització de l’1 d’octubre?’.

La pregunta s’ha aprovat amb setanta-cinc vots a favor, quinze abstencions i només un vot en contra. Més de deu mil inscrits hauran de respondre-la telemàticament entre dimarts i dijous de la setmana vinent. Els resultats finals es donaran a conèixer el divendres.

El portaveu de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha reiterat que el referèndum no és efectiu i que no té garanties. Ha assegurat que l’1-O és un ‘acte d’afirmació’ i ha dit que no es posicionaran sobre si cal votar sí o no perquè Catalunya en Comú és un espai transversal.

