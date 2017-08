El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha presentat aquest dimarts una proposta a la direcció i els treballadors d’Eulen per frenar la vaga que s’iniciarà el pròxim 8 d’agost i resoldre així, junt amb el laude que es coneixerà dijous, el conflicte en la seva integritat. En concret, ha proposat a l’empresa que freni els acomiadaments i les sancions per l’incompliment dels serveis mínims durant la vaga d’aquest estiu si els treballadors, al seu torn, es comprometen a aturar les mobilitzacions. Per Ginesta, aquesta proposta pot ser un ‘factor positiu’ que empenyi els treballadors a desconvocar la vaga durant l’assemblea que celebraran dilluns vinent per avaluar el resultat del laude. Les parts, que han fet una aturada per dinar després d’estar reunits des de les 11 en la segona jornada de mediació al Departament de Treball, decidiran aquesta tarda si accepten o no la proposta de la Generalitat.

Josep Ginesta ha explicat que si empresa i treballadors accepten la proposta i dilluns vinent els vigilants de seguretat desconvoquen la vaga en assemblea, l’endemà, és a dir, el pròxim dimarts, les parts es tornarien a reunir al Departament de Treball per segellar definitivament l’acord i posar punt i final al conflicte. Segons denuncia el comitè, l’empresa fins ara ha acomiadat dos treballadors i n’ha expedientat dos més. Unes accions que l’empresa justifica pel fet que no van complir amb els serveis mínims establerts durant la vaga i que els treballadors ho consideren una represàlia. Amb tot, els representants dels treballadors temen que en les properes setmanes aquest número s’incrementi significativament i que, paral·lelament, es continuï ‘fent la vida impossible’ a la resta.

