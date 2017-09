La Generalitat ha fet públic aquest vespre el primer anunci sobre el referèndum de l’1 d’octubre que ha emès per TV3 just abans del Telenotícies vespre. En l’anunci, de tot just cinc segons, es pot veure un creuament de vies de tren i una frase sobreimpresa que apel·la al dret de decidir: ‘Vas néixer amb la capacitat de decidir, hi renunciaràs?

La Generalitat ha fet públic el primer anunci sobre l’1-O dos dies abans que es voti la llei del referèndum al Parlament i una setmana abans de la Diada.

