La CUP explicarà demà les esmenes que ha presentat a la llei de mesures fiscals i al pressupost del 2017. Però avui ja publicat un document que resumeix la setantena de mesures fiscals, financeres i administratives que proposa, amb l’objectiu, explica, ‘de donar resposta a necessitats socials, enfortir el sector públic i introduir canvis fiscals progressius de justícia social i ambiental’.

Entre les demandes avançades, es destaquen aquestes:

—Establiment d’un topall salarial mínim de 1.200 euros al mes en tots els processos de licitació i contractació pública.

—Creació d’organismes públics, estratègics i clau: banca pública de Catalunya, agència catalana de protecció social, autopistes de Catalunya, banc de Terres i un dispositiu integral d’emergències de provisió i gestió íntegrament públic, entre d’altres.

—Control parlamentari de grans inversions i nomenament d’administradors d’empreses amb participació de la Generalitat.

—Reducció de les retribucions complementàries d’alts càrrecs i eventuals amb salaris superiors a 60.000 euros anuals.

—Derogació de l’excepcionalitat sobre tributació del joc reformada arran del projecte Barcelona World.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]