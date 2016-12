Avui s’ha fet pública la darrera enquesta del CEO de l’any, que indica que si ara hi hagués eleccions tant Junts pel Sí com la CUP perdrien diputats, i la majoria absoluta independentista al parlament perillaria. Aquesta enquesta s’ha publicat en un moment decisiu del procés cap a la independència, quan s’ha activat el Pacte pel Referèndum, el pressupost de la Generalitat ha superat el debat a la totalitat i Junts pel Sí i la CUP han presentat les grans línies de la llei de transitorietat, la llei fundacional. El CEO d’avui tanca un cicle de cinc sondatges en què ens hem fixat per veure com ha evolucionat la intenció de vot des del novembre de l’any passat: la CUP i Catalunya Sí que es Pot són les formacions que tenen un electorat potencial més inestable.

El CEO del novembre del 2015, publicat només dos mesos després de les eleccions del 27-S, mostrava una fotografia molt semblant a la de les eleccions, però amb un canvi significatiu: l’augment espectacular de la CUP. ‘La CUP és moda, almenys per a un segment de la població’, deia aleshores el director del CEO, Jordi Argelaguet. El treball de camp es va fer entre el 5 i el 27 d’octubre, per tant després de les eleccions i enmig de les negociacions entre Junts Pel Sí i la CUP per a arribar a un acord de governabilitat, just abans del debat frustrat d’investidura d’Artur Mas.

El següent sondatge del CEO, presentat el mes de març d’enguany, indicava un canvi molt brusc: la CUP baixava significativament respecte de l’anterior i, en canvi, augmentava moltíssim la intenció de vot de Catalunya Sí que es Pot. Per una altra banda, Junts pel Sí presentava les xifres més baixes de l’any: 56-58 escons. Havien passat més de dos mesos de la investidura de Puigdemont i a Catalunya el resultat de les eleccions espanyoles havia estat molt favorable a En Comú Podem. Les formacions unionistes mantenien un comportament més estable.

Des d’aleshores fins ara, començant pel CEO del mes de juliol, la tendència de Catalunya Sí que es Pot ha estat d’anar-se desinflant, tal com es pot veure en el gràfic; i el PSC, que tot l’any ha estat més estable, entre 13 escons i 18 i des del març sempre darrere de CSQP, els ha acabat superant.

La CUP, que al març va tornar al nivell del resultat del 27-S, va caure més en l’enquesta següent, la del juliol, fins a 6-8 diputats. I des d’aleshores s’hi ha mantingut.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]