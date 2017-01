La CUP apunta que no hi ha línies vermelles per acordar els pressupostos i que l’entesa dependrà d’un paquet global de mesures que les assemblees de la formació prendran de manera lliure. D’altra banda, la formació afirma que mouen partides de 700 milions d’euros, una xifra que representa el 3% del pressupost de la Generalitat, quan el pes de la CUP dins de l’arc independentista al Parlament és del 14%. En aquesta línia, el diputat al Parlament Sergi Saladié ha apuntat que estan ‘lluny d’exigir allò que per pes es podria exigir’. ‘N’hi ha que diuen que fem la revolució bolivariana i això no és cert’, ha dit Saladié, que apunta que la formació està plantejant uns documents de mínima entesa amb el govern que tampoc són el model que a la CUP aplicaria si governés.

Sobre la proposta del govern d’una renda garantida de 1.000 euros per parella amb un fill, Saladié ha assenyalat que s’han de concretar els números la setmana entrant i que ‘tot el que sigui contenir la pobresa que pateix la població’ és una bona mesura. Amb tot, ha afirmat que la qüestió prioritària és fer el referèndum. ‘Més enllà que sigui el nostre model o no, hem fet una aposta perquè hi ha pressió social cap a aquest sentit’, ha dit el diputat davant l’anunci de la consellera Bassa en una entrevista a l’ACN. ‘Aturem les retallades, contenim els nivells de pobresa i fem el referèndum’, ha dit Saladié, que creu que una vegada celebrat el referèndum cadascú podrà expressar el model que més li agrada.

Sobre els pressupostos, Saladié ha explicat que de tots els elements que la CUP demana al govern que introdueixi com a esmenes a la llei d’acompanyament i als mateixos números del pressupost es posaran a l’abast de les assemblees territorials i amb tots els elements es prendrà una decisió. ‘No hi ha cap línia vermella que digui si no s’aprova això, no s’aprovaran els pressupostos; ni al contrari, que diguem que si ens aproven això, els aprovarem’, ha dit. Així, la CUP ha insistit que no exigeixen tot allò que podrien arribar a exigir pel pes que tenen a la cambra catalana. Saladié ha explicat que amb la negociació dels pressupostos intenten ‘marcar un canvi de tendència’ i contenir les retallades per explorar ‘quin model seria interessant’ i compartit per una part important de la població.

Urbanisme

La CUP celebra aquest dissabte una jornada de formació a l’Aldea sobre urbanisme i gestió de territori per abordar les polítiques urbanístiques, ambientals i territorials. En aquesta temàtica, la CUP ha apuntat que el govern no s’ha pronunciat sobre la proposta de la formació sobre els PDU, als quals els anticapitalistes s’hi oposen perquè sobrepassen els plans urbanístics dels ajuntaments. En aquest àmbit s’inclou l’aprovació a finals de desembre del PDU del CRT de Vila-seca i Salou, abans conegut com a BCN World. ‘Són PDU molt agressius i demanem que es que es derogui aquesta tipologia’, ha explicat Saladié, que ha admès que veu ‘difícil’ que s’acceptin canvis però ha explicat que ‘tot està obert’ fins a la setmana vinent.

A la tarda, hi ha prevista una taula rodona d’urbanisme, moviments populars i participació ciutadana en què participaran la Plataforma en Defensa de l’Ebre, la Plataforma Aturem BCN World i la Plataforma ‘Salvem lo Montsià’.

