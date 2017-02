Espanya incomplirà l’objectiu de dèficit públic marcats per la Comissió Europea aquest any i també el vinent. Les previsions econòmiques d’hivern publicades aquest dilluns per Brussel·les indiquen que, amb un dèficit del 3,5% pel 2017 i del 2,9% pel 2018, el govern espanyol es desviarà quatre i set dècimes de l’objectiu, que eren del 3,1% i el 2,2%, respectivament. De fet, l’informe de la CE fins i tot empitjora les dades publicades el gener, quan preveia que Espanya tanqués aquest any amb un dèficit del 3,3%. La Comissió Europea assegura que els riscs estan relacionats amb ‘la incertesa sobre l’impacte de les recents mesures fiscals’ que ha pres l’executiu de Mariano Rajoy.

L’informe amb les previsions econòmiques de la Comissió Europea assenyala Espanya com un estat que ha crescut ‘més ràpid que no la mitjana de l’eurozona’ i que fins i tot ‘ha superat les expectatives’. Però el text avisa que “els vents de cua” que han contribuït a accelerar el creixement en els darrers trimestres seran menors a partir d’ara i el creixement ‘es desaccelerarà tot i seguir sent robust’.

En aquest sentit, la CE creu que el PIB espanyol augmentarà en un 2,3% aquest any i un 2,1% el vinent, unes xifres menys optimistes que les del ministeri d’Economia, que situen el creixement al 2,5% i el 2,4%. Pel que fa a la desocupació, Brussel·les diu que ‘continuarà baixant’, tot i que lamenta que en l’últim trimestre del 2016 el percentatge de joves desocupats va créixer. En les previsions, la CE apunta a un atur del 17,7% pel 2017 i del 16% pel 2018. Sobre el deute, Brussel·les diu que “s’estabilitzarà al 100% del PIB”.

