El cinema basc és ple de noms reconeguts, com ara Juanma Bajo Ulloa, Helena Taberna, Koldo Serra, Julio Medem, Imanol Uribe i Gracia Querejeta. Són noms que enguany seran protagonistes del dotzè Zinemaldia.Cat, el festival de cinema basc de Catalunya que cada any organitza el Centre Cultural Euskal Etxea.

El certamen, que ja forma part de Catalunya Film Festivals, va néixer amb la intenció de trencar tòpics: el cinema que es fa a Euskal Herria no és de bascs per a bascs, sinó que pot arribar a tots els racons del món. Enguany, ho demostrarà del 9 al 25 de febrer als Cinemes Girona.

Hi haurà una programació de qualitat i un jurat de luxe, amb preus populars i amb la possibilitat d’anar més enllà de les projeccions. ZinemaldiaCat repeteix l’experiència de comptar amb directors, actors, guionistes i productors en la projecció dels films i garantir la interacció amb el públic. Alhora, novament, fa propostes alternatives a les seccions oficials del festival.

Deu films a concurs

La programació de les seccions oficials d’enguany consta de deu films, una gran part dels quals són estrenes a Catalunya i, en alguns casos, només s’han vist al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Hi ha produccions destacades, com ara Gernika, Igelak i Rockanrollers, i també n’hi ha que sorprendran el públic, com Pedaló o Voces de papel.

Jurat català i Txapeles d’Or

Els deu films a concurs (sis documentaris i quatre films de ficció) disputen les Txapeles d’Or, els guardons amb dotació econòmica del festival. Són la Txapela d’Or-Euskadi Basque Country al millor film de ficció, la Txapela d’Or-Euskadi Basque Country al millor film documental i la Txapela d’Or-Azkue Fundazioa al millor film en èuscar.

El jurat serà format, entre més, per l’actor Biel Duran, l’actriu Betsy Túrnez, el periodista i crític de cinema Toni Vall, el director Dani de la Orden i la responsable de la productora I+G Stop Motion, Anna Solanas.

L’altre festival

Euskal Etxea també vol oferir petits descobriments al públic català. Enguany, per exemple, es repeteix l’Alterzinemaldia, que proposa una ruta de cinema amb el cap de redacció de Fotogramas, Pere Vall.

Tampoc no hi faltaran els Kimuak, que faran descobrir als espectadors nous realitzadors i constatar el talent dels més habituals d’aquest programa de la Filmoteca Basca.

Finalment, el darrer dia del festival es projectarà Kalebegiak, un film que sorgeix en la Capitalitat Cultural Europea 2016 per proposar un passeig pels carrers de la ciutat, entre la gent, un viatge amb quinze cineastes en dotze fragments. Entre els qui s’han posat darrere la càmera per a aquest projecte es destaquen noms ben coneguts, com ara Julio Medem, Gracia Querejeta o Imanol Uribe.

Cultura a l’abast de tothom

Un dels objectius de l’Euskal Etxea de Barcelona és posar la cultura a l’abast de tothom, com es fa palès en la programació anual de l’entitat. I Zinemaldia.Cat no n’és pas cap excepció. Els preus de les projeccions seran de 4,5 euros, però hi haurà descomptes per a socis i sòcies de l’entitat (3 euros) i entrades reduïdes per a diversos sectors i col·lectius (3 euros).

Què és Euskal Etxea de Barcelona?

Zinemaldia.Cat té al darrere una entitat que arriba arreu i que no s’atura mai. Des de 1979, l’Euskal Etxea ha estat l’encarregada de difondre la cultura basca a Barcelona i a Catalunya. Això li dóna una gran experiència en la realització i l’organització de tota mena d’esdeveniments culturals oberts a la ciutat.

