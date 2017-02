Com a resposta a la política de vet d’immigrants i refugiats que ha posat en pràctica el president dels Estats Units, Donald Trump, la cadena Al Jazeera ha emès un vídeo amb la carta que un refugiat sirià ha enviat al líder nord-americà.

L’inici de la missiva és el següent: ‘Estimat Donald, el meu nom és Abdulazez i tinc divuit anys. Sóc un dels quatre milions de persones que han fugit de Síria. Hem deixat enrere els nostres cors i la gent que hem perdut. T’envio aquest missatge per felicitar-te per la teva victòria electoral, però també per recordar-te que com són d’importants les teves paraules per a decidir el nostre futur’.

El relat d’Abdulazez va acompanyat d’imatges de la guerra de Síria i de l’odissea que viuen els refugiats a Grècia, els Balcans i Hongria per arribar al cor d’Europa. Però també inclou un tall on es veu Donald Trump en plena campanya electoral prometen ‘un tancament total a l’entrada de musulmans als Estats Units’.

Abdulazez assegura que els refugiats no marxen de Síria per gust, sinó obligats per la violència i la mort: ‘Després de la revolució ningú volia abandonar el país, què podem fer contra els tancs? Què podem fer quan la mort cau del cel?’. Per això demana al president que no ‘construeixi murs’, perquè ‘les fronteres maten somnis. He vist somnis morir abans que els cossos. La gent es queda sense ànima.’

