Ahir el sub-director d’El Mundo Francisco Pascual va publicar una columna d’opinió, Agente Trapero, en el qual criticava l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant els atemptats de Barcelona i Cambrils i la política comunicaitva del major del cos, Josep Lluís Trapero. A més, denunciava que la Generalitat havia aprofitat els atemptats políticament.

¿Por qué la Generalitat puso a Trapero, el oficial con apellido charnego, al frente de la causa? Opina @fpasc https://t.co/u3uSF4sume — EL MUNDO (@elmundoes) September 2, 2017

Les xarxes s’han fixat en una frase de l’article: ‘Quedava millor el to pausat de l’oficial amb cognom xarnego per a proclamar que, igual que la seva policia, el poble català ja era autosuficient’. La referència a l’origen del cognom de Trapero s’ha convertit en un clam a Twitter, on molts usuaris han reivindicat els seus orígens amb l’etiqueta #JoTambéSócXarnego.

Us oferim un recull dels millors piulets.

Aquí, un xarnego: Joaquim Monzó Gómez Garcia Rodríguez Vidal López Benavent Rodríguez… Etcètera. https://t.co/kYQOe6kZDd — Quim Monzó (@QuimMonzo) September 2, 2017

Para los q me insultáis: si la intención es herirme, dejar d decirme "charnego". A mucha honra. Catalán con sangre granaína y malagueña — Jose Téllez (@JosepTellez) October 14, 2016

#JoTambeSocXarnego. He aquí su derrota, he aquí nuestra victoria. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 2, 2017

Aquí un altre xarnego: Xavier Sala MartiN amb N de Salamanca. #JoTambeSocXarnego https://t.co/JTXiym6gCJ — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) September 2, 2017

#JoTambeSocXarnego y de un barrio obrero de Badalona…y castellanoparlante…y del Madrid…y apoyo a la selección española…pero indepe!! — Miguel Bueno Soto (@SotoBueno) September 2, 2017

Jordi Nebot Sánchez #JoTambéSocXarnego. Cap odi, cap vergonya. Per més que ho intentin, això està superat des de fa molts anys a Catalunya. — Jordi Nebot (@jordinebot) September 2, 2017

Aragonesa. Profesora de lengua castellana. 30 años viviendo en Cat. Orgullosa del país q me acogió. Votaré SI #JoTambeSocXarnego — Silvia Torres (@Silvitot) September 2, 2017

Asturiano, necesité menos de un año en Cat para ser independentista

Me bastó con prestar atención y no ver otra solución#JoTambéSócXarnego — Argüelles (@byArguelles) September 2, 2017

Padre extremeño, madre catalana. Obviament votarem SÍ. 😏#JoTambeSocXarnego — Lorena (@LorenaAlmi) September 3, 2017

Be xarnego, my friend #JoTambeSocXarnego — Cristina Díaz (@CristinaDaz) September 2, 2017

#JoTambeSocXarnego El vostre error és no entendre que quasi la meitat dels vots del SÍ al referèndum seran de gent 'xarnega' com jo — Talaixà (@gi_kel) September 2, 2017

#JoTambeSocXarnego i amb un dels cognoms més comuns d'Espanya. I sí, sóc indepe. — Abel Fernández (@bcnbelu84) September 3, 2017

#JoTambeSocXarnego i amb tot l'orgull del món, donde vosotros veis un insulto y un problema nosaltres en fem un país. — taranta (@taranta74) September 3, 2017

Pues si, #JoTambéSócXarnego, de padres sorianos. Gracias a ellos y a la ciudad que eligieron para vivir, soy quien soy. #GràciesBarcelona — Gonzalo de Miguel (@demiguelgonzalo) September 3, 2017

#JoTambeSocXarnego padres de Jaen, ncida en BCN.Qria votar No, ultimte tertulias y noticias de lengua Española me decantan al Si con pena… — angelesmb1 (@angelesmb1) September 3, 2017

Algú em pot passar els requisits x ser xarnego? Va x nombre d parents, cognoms o generacions? passat o present? #JoTambeSocXarnego — Mont Pla (@Mont_Pla) September 2, 2017

#JoTambeSocXarnego orgullosa de mi padre cordobés,de mi yayo jienense,de mi yaya salmantina y de mi madre xarnega yo indepe y orgullosa — Joana Caballero (@Joana8689) September 3, 2017

