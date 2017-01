L’actor i director teatral Josep Maria Pou (Mollet del Vallès, 1944), ha estat guardonat amb el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter. El seu discurs ha seguit el to crític de la gala, pel que fa a la precarietat laboral que pateix el món artístic, malgrat l’enorme talent que hi ha al país. ‘He llegit en els darrers dies que, malgrat la misèria, som tant collonuts que fem un cinema fantàstic: Mentida’, ha dit contundent. ‘Fem un cinema fantàstic, però hem d’exigir fer-lo amb les condicions necessàries. Som professionals i no aficionats voluntaristes. Compte amb la complaença, amb mirar-nos massa el melic.’

Pou també ha volgut dedicar al guardó a tots aquells homes i dones de la interpretació que han envellit sense l’oportunitat ‘de pujar a un escenari com aquest a recollir un premi’, i als joves que comencen la seva carrera ‘amb ganes de menjar-s’ho tot’, però que no tindran tampoc ‘oportunitat de pujar aquí mai’.

El moment de Josep Maria Pou ha arribat just després del discurs de la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, qui ha assegurat ‘va ser claríssim’ el veredicte de la junta a l’hora de premiar a Pou. ‘Va ser per unanimitat’, ha insistit.

Però abans de llegir les paraules que havia preparat, Josep Maria Pou ha rebut una sorpresa. Quan s’acostava al faristol on havia de fer el seu discurs, l’esperava, també dalt de l’escenari, l’actriu i cantant Àngels Gonyalons, que li ha cantat una adaptació al català de ‘Send in the clowns’, d’Stephen Sondheim. ‘És una traïció i una sorpresa’, ha dit emocionat Pou, confessant que ‘és la única cançó que em fa plorar’. L’auditori s’ha posat dempeus quan Passola li ha fet entrega de l’estatueta.

