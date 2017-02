El corredor mediterrani s’endarrereix, no hi ha voluntat política de construir-lo per part del govern espanyol, que mentrestant va prioritzant inversions en infrastructures que formen part d’un fals corredor mediterrani, el que passa per Madrid. Per això tant els governs com les principals associacions d’empresaris del Principat i del País Valencià han dit prou. Demà hi haurà una trobada d’associacions empresarials a Tarragona, per a exigir les inversions necessàries que activin el corredor. Hi serà present també Joan Amorós, president de Ferrmed, l’associació que més força ha fet per a l’impuls d’aquest gran eix ferroviari. En aquesta entrevista, Amorós es mostra indignat pel paper que juga el govern espanyol i, en una opinió que expressa a títol estrictament personal, avisa: ‘Si aconseguim la independència, que l’aconseguirem, seran ells que tindran un problema, i ben gruixut’.

—Ara resulta que els fons previstos per al corredor mediterrani també serviran per a pagar la connexió de Barajas amb l’AVE.

—Mira, recordo perfectament a final dels vuitanta una reunió a Madrid amb l’Albert Vilalta, del gestor d’infrastructures predecessor d’Adif, on li vaig dir que suposava que farien passar l’alta velocitat per l’aeroport del Prat. I des del seu despatx em va dir: ‘Veus tota aquesta munió de gent que hi ha aquí? Doncs, tots s’hi oposen. Si no us espavileu vosaltres, aquest tren no passarà pel Prat.’ Ara ells el tindran a Barajas, i nosaltres amb un pam de nas, com sempre. El dia que menys ens ho pensem ens trobarem que tots aquests trànsits passaran per Madrid i evitaran la costa.

—Com pot ser això?

—L’única cosa que la Comissió Europea va acordar amb els estats membres era que totes les reformes que s’havien de fer en aquests corredors havien d’estar acabades el 2030. Però es tracta que el més urgent es faci ara, i allò que no ho és tant es deixi per al final. I és això que fan. Aquesta gent són molt vius, i nosaltres ens deixem prendre el pèl. La Comissió Europea va escollir uns quants corredors prioritaris –segons Ferrmed, massa corredors– i va ser quan els de Madrid van agafar el subterfugi de fer passar el corredor central també per corredor mediterrani, fent-lo passar per Madrid. I així, diuen que inverteixen en el corredor mediterrani quan inverteixen a Madrid.

—I així fan veure que destinen diners al corredor mediterrani.

—El ministre de Foment acaba de dir que el 79% de la inversió del corredor mediterrani ja s’ha fet. Com es pot arribar a dir una cosa així? I diu que el corredor mediterrani, en la seva versió actual, suposa una inversió aproximada de 17.000 milions d’euros, dels quals s’han executat 13.500. Els únics que van fer un pressupost realista del corredor mediterrani van ser els del govern del PSOE. I l’estudi deia que calien 56.000 milions.

—Molts més diners!

—És clar, perquè al corredor mediterrani no hi ha res fet. Si et fixes en el corredor ‘madriterrani’, des de Tarragona fins a Andalusia ja existeixen dues línies, quatre vies. Perquè hi ha la de l’alta velocitat i la línia convencional. Si agafes la branca del corredor mediterrani de veritat, tens una via única entre Tarragona i Vandellòs, i entre Vandellòs i València només hi ha dues vies, dues més anant cap a Madrid, i la branca que va cap al sud, cap a Alacant, una sola via que passa per Alacant i va fins a Múrcia i Cartagena. I entre Múrcia i Almeria no hi ha ni via.

—I en canvi en el corredor mediterrani ‘real’ no s’hi prioritzen inversions.

—És una vergonya que no posin la línia d’alta velocitat entre València i Tarragona, per exemple. Per què no la posen? Perquè no hi ha cap voluntat política. I, a més, treballen pel sud del corredor i no pel nord, per connectar amb l’estat francès i cap al nord. A Tarragona esperen que els arribi l’amplada de via internacional, i la BASF no fa cap inversió esperant que arribi aquesta ampliació. Però no només això: els de Seat no estan connectats, el polígon del Baix Llobregat no està connectat… La línia nova que va a la frontera no té cap terminal connectada, fora del port de Barcelona. Com volen que hi hagi trànsit? La fallida de TP Ferro sembla que hagi estat intencionada. Si no han connectat res amb amplada internacional… El port de Barcelona està mal connectat, el de Tarragona no ho està, el polígon petroquímic tampoc, el de València tampoc, és clar. No està connectat res de res.

—Això és una condemna per a l’economia del país.

—És gravíssim, sí.

—I quin marge de maniobra hi ha?

—Fa dos mesos que tenim demanada una entrevista amb el ministre i encara no ens ha respost. Volem dir-li, d’acord amb un grup d’empresaris potents, que nosaltres estem tips de promeses. La ministra Pastor va dir públicament el 2013 que l’amplada internacional a final del 2015 arribaria a València, i que el 2016 hauria arribat a Alacant. I encara no han començat a fer res. Som al 2017. I els hem de dir que això és un continu de mentides, de coses que diuen que faran i que incompleixen. Els demanarem un programa creïble a curt termini perquè hi hagi l’amplada de via internacional fins a Almeria, en dues vies. I que això sigui per al 2018-2019. I que volem un estudi per al mateix termini per a l’alta velocitat entre València i Tarragona. Un estudi acabat, amb la Sagrera acabada i les connexions amb els ports. I si no ho fan, mobilitzarem tothom.

—Què vol dir això?

—Pot voler dir moltes coses que m’estimo més de no dir ara. Però jugarem fort, perquè arriba un punt en què dius que ja està bé. Això no hi ha qui ho entengui.

—Si fins ara no hi ha hagut voluntat política del govern espanyol, amb el procés independentista en marxa encara n’hi haurà menys.

—Us dono la meva opinió personal, no pas la de Ferrmed, que quedi clar. Si aconseguim la independència, que jo crec que l’aconseguirem, pobres d’ells. El problema el tindran ells, i gruixut. Perquè d’on trauran els diners per fer tot això? Ara ho tenen molt fàcil, amb els 16.000 milions que surten de Catalunya cada any poden tirar milles. Però després s’haurà acabat: d’on sortiran aquests milions. Nosaltres, si convé, als nostres amics valencians els podem fer un préstec perquè ho facin, si no ho volen fer des de Madrid. El problema no el tindrem nosaltres, el tindran ells. Ja ho saben, això. Ho tenen clar, i estan –per dir una paraula pintoresca nostra– escagarrinats, malgrat la fatxenderia que gasten.

—Si fossin hàbils, haurien mirat d’utilitzar les inversions en infrastructures i en el corredor mediterrani per dir ‘veieu com us donem raons per no haver de marxar d’Espanya?’. Però sembla tot el contrari.

—Perquè tenen una concepció d’estat i de nació espanyola en què nosaltres no cabem. Ells tenen claríssim que Madrid és Madrid. I el problema greu que tenen ells és que no s’han pogut empassar Barcelona. Això que l’estat espanyol sigui bicèfal és inconcebible. A la rodalia de Barcelona viuen cinc milions de persones. Als anys trenta n’hi havia un i mig. No han fet ni una línia nova de rodalia. Bé, han fet el tros que va de l’estació de Sants a la T-2, ja fa molts anys. Compara-ho amb els centenars de quilòmetres que han fet a Madrid. Amb el temps que nosaltres hem tingut empantanegada l’estació de la Sagrera, ells han fet la nova d’Atocha i l’han ampliada. Això és així. Però aquí hi ha gent mesella i no ho entén. El tracte és tan discriminatori que no té nom.

