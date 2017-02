Els fons del corredor mediterrani serveixen per a pagar el corredor central a través de Madrid, amb infrastructures com la connexió entre l’estació d’Atocha i la de Chamartín, que actualment no es connecten. Unes obres que costen 935 milions d’euros. Així ho va denunciar dijous el secretari valencià d’Habitatge i Obres Públiques, Josep Vicent Boira, en unes declaracions a VilaWeb. El govern espanyol prioritza una sèrie d’actuacions en infrastructures per potenciar el corredor central com si fossin del corredor mediterrani; aquest túnel n’és una, però n’hi ha més, com ara la connexió de l’aeroport de Barajas amb alta velocitat.

De fet, aquesta connexió és la continuació de la línia de l’AVE que va d’Atocha a Chamartín. Així consta en l’informe europeu ‘Mediterranean. Second Work Plan of the European Coordinator’ (pdf), on s’especifiquen les actuacions prioritàries que fixa el govern espanyol per a desenvolupar des d’ara fins al 2030 el corredor mediterrani. L’any 2011, el govern espanyol decidí que el tram Algesires-Madrid s’anomenés, també, corredor mediterrani. D’aquesta manera es crea una confusió que li permet de rebre fons europeus destinats al corredor mediterrani ‘autèntic’. Aquests casos en són exemples.

Dijous, el govern espanyol deixava ben clar que les obres del tram entre Atocha i el municipi madrileny de Torrejón de Velasco tirarien endavant.

El túnel permetrà la connexió directa en tren de gran velocitat amb Chamartín, primer, i amb l’aeroport de Barajas, després. L’arribada de l’AVE a Madrid és una petició que fan conjuntament Renfe, Aena, Adif i Iberia, i que el govern espanyol ha assumit com a prioritària dins del conjunt d’actuacions de desenvolupament del corredor mediterrani.

El corredor mediterrani, venint del nord, quan arriba a Tarragona es bifurca: una branca va per la costa fins a arribar a Algesires, i l’altra branca va cap a Saragossa i Madrid, i d’allà a Còrdova fins a Algesires. Les prioritats d’inversió potencien aquesta segona branca, la que passa per Madrid, i també potencien la part més meridional del corredor, en compte de les actuacions que permetrien d’allargar, des del nord, la connexió amb ample de via internacional.

Es prioritzen actuacions en els trams de més al sud del corredor mediterrani. Com per exemple, l’electrificació d’Algesires-Bobadilla, que és un tram que permet d’anar cap a la branca de Madrid. I encara dins d’aquesta llista de prioritats, hi ha la previsió de fer el canvi d’amplada de via en el tram que va d’Algesires a Madrid.

Vegem-ho amb més exemples: Hi ha una altra actuació que és la que connecta Madrid i Barcelona, per davant de la connexió entre Barcelona i València, que no surt esmentada com a prioritat d’execució en aquest informe. Consisteix a arreglar les línies convencionals de manera que admetin trens de 740 metres de longitud.

Una altra de les prioritats que hi apareixen és la construcció de la línia d’alta velocitat entre Antequera i Granada. Correspon a la línia d’alta velocitat que ve de Madrid, i és comptada també com a inversió del corredor mediterrani. Aquesta connexió passa novament per davant de la que podria anar des de Granada mateix cap a Almeria, Múrcia, València…

Ací teniu el mapa i la llista de prioritats que consten en l’informe:

