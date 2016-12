El presentador Jaume Figueras ha fet avui l’últim ‘Cinema 3’. S’acomiada així de més de trenta anys a TV3, però seguirà col·laborant amb els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual. Tot i la retirada de Figueras, els continguts sobre actualitat cinematogràfica seguirant tenint espai a la graella de la televisió pública.

En el programa d’avui, el presentador – que va néixer l’any que s’estrenava ‘Rebeca’, d’Alfred Hitchcock – ha entrevistat el prestigiós actor de doblatge Arseni Corsellas, l’encarregat de doblar estrelles del cinema com Burt Lancaster o Sean Connery entre d’altres.

El reportatge ‘De la pantalla a l’escenari’ ha parlat sobre la tendència de portar al teatre els èxits de la gran pantalla. Se n’ha parlat amb Garry McQuinn i Marcos Cámara, productors del musical ‘Priscilla’, i amb Oriol Broggi, que va dirigir l’adaptació teatral d”Una giornata particloare’, d’Ettore Scola.

Recupereu ací el darrer ‘Cinema 3’ de Jaume Figueras.

