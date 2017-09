Els batlles sobiranistes han reaccionat amb indignació i ironia davant la decisió de la fiscalia de citar tots els batlles que donin suport al referèndum. Desenes d’alcaldes han escrit missatges a Twitter rebutjant l’ofensiva judicial de l’estat espanyol i reiterant el seu compromís amb el govern i el referèndum de l’1 d’octubre. ‘Ja saben on trobar-me’ ha estat un dels missatges més repetits.

A més, el batlle de Solsona, David Rodríguez, ha proposat que els 712 batlles investigats defineixin una reacció conjunta per a demostrar la força i la unitat que hi ha entorn del referèndum. ‘Si volen fer-nos por, que sàpiguen que no en tenim’, ha dit en declaracions de l’ACN.

Pel que fa als municipis governats per la CUP, el partit ha emès un comunicat en el qual assegura que cap batlle cupaire anirà a declarar i ha animat la resta de partits a fer el mateix.

No tinc consciència d'haver fet cap delicte. Vull q tota #Badalona pugui votar Sí/NO. Deixeu els ajuntaments en pau! https://t.co/X9zBf6S81p — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) September 13, 2017

La demofòbia del govern espanyol no té aturador: volen perseguir i detenir 720 alcaldes/esses x posar urnes 🗳️Indignant! Seguim! #Votarem https://t.co/UB108px4Qo — Miquel Buch (@MiquelBuch) September 13, 2017

Això va de democràcia! Votar no pot ser mai un delicte, sinó un dret dels ciutadans que cal garantir. #alcaldesxlademocràcia pic.twitter.com/SAfXh8UdHE — Albert Batalla (@albertbatalla) September 13, 2017

COM A ALCALDE EM DEC AL POBLE, NO A ELLS. Quina vergonya que fa llegir aquesta notícia, i quina poca feina que tenen. #JoSigno #votarem https://t.co/MKqIS2JU4l — Isaac Peraire Soler (@isaacperaire) September 13, 2017

Detenir 742 alcaldes????

Han embogit!!!

On són les garanties democràtiques de l'estat de dret???? https://t.co/PIXv4B8WQT — Albert Batet (@albertbatet) September 13, 2017

Els alcaldes/ses som les persones elegides democràticament pels nostres veïns/nes que, majoritàriament (+ 80%) volen decidir el seu futur!! https://t.co/943Z6DHtv6 — Manel Solé (@ManelSoleA) September 13, 2017

Tinc molta feina i no puc estar per aquestes tonteries. Qui vulgui parlar amb mi, ja sap on trobar-me #HolaDictadura https://t.co/owomtG8HPD — Eudald (@eudaldcc) September 13, 2017

Com a alcaldessa em dec al poble i als veïns i veïnes que em van donar confiança. Defenso i defensaré la llibertat d'expressió i dret a vot https://t.co/MNSPE1gWEI — Montserrat Fornells (@mfornells) September 13, 2017

Davant l'amenaça dels hereus corruptes del franquisme, serenitat i determinació. — Àlex Garrido Serra (@AlexGarrido_) September 13, 2017

Unitat dels alcaldes i alcaldesses davant els embats de l'Estat.Junts, al costat, no al davant, dels nostres veïns i veïnes #guanyarem — david mascort (@dmascort) September 13, 2017

Els alcaldes tenim el deure d'impedir que els nostres conciutadans puguin expressar-se democràticament? No pas a #ArenysDeMunt #Referèndum pic.twitter.com/HDYKJGhpkb — Joan Rabasseda (@JoanRabasseda) September 13, 2017

Com sempre estic a disposició de les veïnes i veïns per explicar perquè m'investiguen, si és que algú no ho té clar… @vilamaniscle https://t.co/AtI2AkkOCA — Mon Bonaterra (@MonBonaterra) September 13, 2017

Això de detenir alcaldes em sembla una anada d'olla descomunal, defensarem la democràcia ara i sempre! tenim paraula i ens debem al poble 😉! — Dionís Guiteras (@Dionis7vetes) September 13, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]