El líder de Podem, Pablo Iglesias, el de Catalunya en Comú, Xavier Domènech i la batllessa de Barcelona, Ada Colau, intervindran l’11 de Setembre en un acte d’aquestes formacions a ‘favor de la sobirania de Catalunya’, segons que han confirmat a l’ACN fonts de Podem i de Catalunya en Comú. L’acte tindrà lloc al parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, a les 12 del matí, i segons fonts del partit d’Iglesias servirà per presentar l’alternativa dels comuns en defensa d’un referèndum que tingui totes les garanties.

Fonts de Catalunya en Comú han assegurat que es tracta d’un acte en defensa de la sobirania nacional de Catalunya i pel dret a decidir que tindrà caràcter lúdic i per a totes les edats, i on també hi haurà actuacions musicals.

