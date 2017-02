El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha criticat aquest dilluns el judici pel 9-N contra l’ex-president Artur Mas, l’ex-vice-presidenta Joana Ortega i l’ex-consellera Irene Rigau. En una entrevista a RNE, Iglesias ha considerat que aquest judici parla molt malament de la democràcia espanyola. ‘A algú se’l jutja per posar urnes i en canvi hi ha nivells escandalosos d’impunitat respecte de la corrupció, vingui d’on vingui, del PP o de CiU’, ha dit. El líder de Podem, a més, ha assegurat que l’avergonyeix que els tres polítics acabin asseguts a la banqueta dels acusats per posar urnes. ‘Hi ha molts, la majoria, de catalans que avui estaran molt emprenyats, i és una mala notícia per a Espanya. Molta gent, i em passa a mi que sóc espanyol i tinc de tot menys simpatia per Mas, no els agrada que se l’assegui a la banqueta dels acusats’, ha afegit.

Pablo Iglesias també ha volgut deixar clar que si ell fos el president del govern espanyol, encararia la qüestió catalana de manera ben diferent. ‘Hi haurà diàleg entre Catalunya i Espanya, i per suposat hi hauria un referèndum, on jo defensaria que Catalunya seguís dins d’Espanya, segurament amb un encaix constitucional diferent, però els problemes polítics no se solucionen atrinxerant-se darrere dels jutjats’, ha sentenciat el secretari general.

En aquest sentit, el líder de Podem ha considerat que ‘la dinàmica del xoc de trens’ a la que creu que la situació està portant no beneficia ningú, i en culpa l’estat del punt en el que se situa en conflicte. ‘Tenim un govern immobilista a Espanya que s’ha demostrat poc intel·ligent, amb poca alçada d’estat, per afrontar un problema polític. A Podem, pensem, com la majoria dels catalans, que els problemes polítics s’han de solucionar democràticament’, ha dit, insistint que tard o d’hora hi ha d’haver un referèndum i que els catalans decideixin.

Per últim, Iglesias s’ha mostrat contrari a que el govern espanyol apliqui ‘mesures coercitives’ per evitar el referèndum, tal i com es va filtrar la setmana passada que volia fer l’executiu de Mariano Rajoy. ‘Estic en contra de mesures coercitives que substitueixin la democràcia. Prefereixo mesures democràtiques que coercitives. Que utilitzin aquest llenguatge bel·ligerant em molesta’, ha conclòs.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]