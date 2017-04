El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha aventurat que el govern català convocarà el referèndum perquè s’hi ha compromès, però creu que no s’arribarà a celebrar. ‘Si es fes, estaríem en un escenari com el del 9 de novembre de 2014, quan va haver-hi una consulta i no va produir efectes’, ha reflexionat en una entrevista a Regió 7.

‘En la mesura que les seves decisions tenen conseqüències per a altres persones, com els funcionaris, haurien d’anar amb molta cura’, ha advertit. Iceta també ha explicat que espera que la Generalitat no cometi el mateix error que el 2014, atès que la convocatòria del 9-N ha comportat condemnes per l’ex-president Artur Mas i els ex-consellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau.

Sobre l’acord de relació entre el PSC i el PSOE, ha defensat que els socialistes catalans hagin de consensuar les seves decisions sobre les aliances electorals amb la direcció estatal. No obstant això, ha afegit que el PSC tindrà l’última paraula si no hi ha un acord amb els socialistes espanyols.

