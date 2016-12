El consorci d’aerolínies IAG, format principalment per Ibèria i British Airways, ha anunciat avui, per sorpresa, que a partir del juny oferiria vols barats des de l’aeroport del Prat cap als Estats Units, l’Amèrica Llatina i el Japó.

Durant dècades, Ibèria havia menystingut l’aeroport de Barcelona i s’havia abocat en l’aeroport de Barajas, a Madrid, com a punt de connexió intercontinental. Amb aquest canvi, el consorci pretén neutralitzar la competència de Norwegian Airlines, que fa poques que setmanes va anunciar que també oferiria vols barats per unir Barcelona i els Estats Units.

