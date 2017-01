La ministra de Defensa espanyola, María Dolores de Cospedal, ha demanat perdó aquest dilluns als familiars dels seixanta-dos militars espanyols que van morir en l’accident del Iak-42 pel fet que no s’hi hagi ‘reconegut abans la responsabilitat patrimonial de l’estat’ en la tragèdia.

‘No tinc cap problema en demanar perdó en nom de l’estat per no haver reconegut amb anterioritat la responsabilitat de l’estat. Ho reitero i ho faig de cor’, ha afirmat Cospedal durant la seva compareixença a la Comissió de Defensa del Congrés espanyol.

Tant el PSOE com Units Podem, Ciutadans i altres grups de l’oposició havien exigit a la ministra que demanés perdó a les famílies per la gestió de l’accident del 2003.

