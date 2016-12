Com ja és tradició cada 25 de desembre, hi haurà l’homenatge floral a la tomba del president de la Generalitat Francesc Macià. A les 10 del matí al Cementiri de Montjuïc de Barcelona, diverses autoritats del país assistiran a aquest acte.

El president de la Generalitat encapçalarà la llista de representants institucionals que faran aquesta ofrena. També hi serà una representació de la Mesa del Parlament de Catalunya i el primer tinent de batlle de Barcelona, Gerardo Pisarello, acompanyat d’altres membres de la corporació municipal.

Arreu del país, nombrosos consistoris homenatjaran el president Macià, mort tal dia com avui l’any 1933.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]