Cada segon diumenge de febrer, quan els ametllers comencen a florir, desenes de persones peregrinen fins al cementiri de Sant Gervasi de Barcelona per recordar al poeta Joan Maragall. Es tracta de la festa de l’Ametller Florit, un homenatge que es fa a la tomba del poeta i que consisteix en un recital de música i versos. Cada any hi participa algun rapsode destacat i enguany el convidat és Francesc Parcesrisas, que recitarà un poem inèdit dedicat a l’ametller.

L’acte d’enguany començarà al migdia davant el mausoleu de Joan Maragall de la mà de Francesc Parcesrisas. Després es recitaran altres poemes de Maragall i el cor de cambra Pax interpretarà diverses cançons amb textos del poeta, com ara ‘L’ametller’ i ‘Tot baixant per la drecera’, ‘Pirinenca’, ‘Festeig’ i ‘L’Empordà’.

Un dels poemes més cèlebres de Joan Maragall és ‘L’ametller’, que va escriure el 1904 i que parla de la idea de pau que li va inspirar trobar-se un ametller florit enmig de la serra amb la immensitat de la seva flor blanca. En record a aquests versos l’any 1924 es va plantar un ametller molt a prop de la tomba del poeta i des de fa uns quants anys l’Arxiu Maragall de la Biblioteca de Catalunya hi organitza aquesta festa al mes de febrer, que és quan aquest arbre floreix.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]