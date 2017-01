‘Estem conents, hem superat una nova etapa del procés i ja no hi ha excuses’. D’aquesta manera ha valorat Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure, el resultat del Consell Polític de la CUP celebrat avui a Vilafranca. En declaracions a VilaWeb, Fuster ha volgut deixar clar que després d’aquest ‘sí condicional’ de la CUP als comptes, es canvia de pantalla i és el govern qui té, ara, la responsabilitat de convocar el referèndum.

‘Ara ja no hi ha excuses. El govern té la responsabilitat de fer el referèndum com a màxim al setembre’, ha explicat Fuster. Així mateix, ha volgut reivinciar la decisió d’avui de la CUP: ‘Nosaltres hem fet el que havíem de fer, malgrat totes les contradiccions’.

A partir d’ara, l’objectiu ja és el referèndum: ‘Ens hem de posar seriosos i començar la campanya pel referèndum’. I és per això que, dilluns, Poble Lliure farà pública la seva campanya a favor del sí; una campanya, ha dit Fuster, complementària amb el conjunt de l’independentisme.

Més informació:

– La CUP dóna un ‘sí condicional’ al pressupost: ho farà amb 2 vots a favor i 8 abstencions



– Arrufat: ‘És un sí condicional: si el setembre no hi ha referèndum, retirarem el suport al govern’

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]