El periodista Iñaki Gabilondo considera que el referèndum a Catalunya ‘és el problema més perillós del 2017’. Hi veu un perill, ‘per si l’afer es precipita’, però també una oportunitat ‘per encarrilar-lo’. I demana a l’estat espanyol que consideri l’opció de pactar-lo. ‘Es pot arribar a un acord per a convocar un referèndum a Catalunya? Sí o no? És el problema més perillós que encarem aquest any vinent. He dit perillós, perquè el 2017 serà clau per a saber si la qüestió de Catalunya s’encarrila o es precipita amb conseqüències imprevisibles.

‘El pacte pel referèndum obre una escletxa. S’allunya l’ombra del referèndum unilateral, que significaria un xoc directe amb l’estat i es proposa un referèndum pactat’, diu Gabilondo. ‘Una proposta que no té el suport solament de l’independentisme, majoritari al parlament però minoritari a la societat, un 48%, sinó també de forces polítiques que representen gairebé el 80% d’aquesta societat. No sé si la proposta és viable o no, però refusar-la no serà tan fàcil.’

I es demana si un referèndum pactat és possible depenent de la pregunta que s’hi proposi, i si es podria arribar a pactar. I una última pregunta: ’S’ha de treballar per intentar-ho?’

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]