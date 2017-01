L’esquerra francesa celebra avui el segon i últim assalt de les primàries d’on n’ha de sortir que el candidat per a les presidencials. Els ciutadans hauran d’escollir entre el continuisme matisat de l’ex-primer ministre Manuel Valls i la ruptura que representa Benoît Hamon, que va guanyar contra pronòstic la primerva volta del 23 de gener.

Hamon, ex-ministre d’Educació, va aconseguir el 36% dels vots respecte el 31,5% que va obtenir Valls, qui fou la mà dreta del president francès François Hollande fins a principis de desembre.

De cara a l’elecció d’avui, Hamon parteix com a favorit. Una de les enquestes fetes públiques aquests dies per la revista ‘Atlántico’ apunta que dos de cada tres francesos que participaran de la segona volta volen que sigui Hamon el guanyador. De fet, el candidat rupturista ha mantingut la seva tendència a l’alça i ha seguit guanyant força en aquesta darrera setmana. El motiu principal: la participació en l’últim debat televisat amb Valls, en què un 60% dels espectadors el van considerarar el més convincent.

Hamon compta, a més, amb el factor d’haver creat una espècie d’aliança ‘anti-Valls’ al costat d’Arnaud Montebourg, que es va quedar fora de la segona volta a l’haver aconseguit únicament un 17,52% dels sufragis. Per a Montebourg, una victòria de Hamon permetria ‘girar full a un quinquenni rebutjat per la gent d’esquerres’.

Valls, per part seva, ha intentat contrarestar l’embat posant en dubte la viabilitat de les idees del seu rival. ‘Hi ha una diferència entre els somnis i la credibilitat d’un programa polític’, va etzibar durant el tens ‘cara a cara’. A la primera volta, Valls es va endur la victòria a Catalunya, on hi va aconseguir el 42,5% dels vots contra els 38,1% d’Hamon. A Perpinyà, la victòria de l’ex-primer ministre va ser més clara.

Un horitzó complicat

Guanyi qui guanyi avui, tot apunta que tindrà per davant un horitzó complicat en termes de supervivència política. Els sondejos vaticinen per als dos un mal resultat en la primera volta de les eleccions presidencials del 23 d’abril

Les enquestes situen ara mateix a segona volta a la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, i al candidat dels Republicans, François Fillon, a falta de veure fins a quin punt l’afecta a aquest últim l’escàndol pel suposat treball fictici de la seva dona com a assistent parlamentària. Tot i això, el Partit Socialista s’arrisca no només a quedar fora de la segona volta, sinó a veure’s relegat a la quarta o fins i tot cinquena posició.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]