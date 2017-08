El conseller d’Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha denunciat que hi ha hagut una voluntat política per ocultar informació als Mossos tot i admetre que ‘pot ser que en aquests moments hagi canviat’, ja que explica que després dels atemptats la informació ha fluït.

En una entrevista en la Cadena Ser, recollida per Europa Press, Forn ha assegurat que en ‘un moment donat’ els Mossos no van rebre tota la informació necessària però ha afegit que des dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) ‘la informació ha fluït de manera natural i positiva’.

En aquest sentit, ha negat que hi hagués un error: ‘Més que una fallada, hi ha hagut voluntat política de considerar la policia catalana com de segona’. No obstant això, s’ha mostrat prudent sobre el que podria haver passat si haguessin comptat amb més informació: ‘No pots dir que es podria haver evitat el tràgic atemptat, però és evident que com més informació més fàcil és actuar’.

Així, preguntat sobre la intervenció dels TEDAX en l’explosió a Alcanar (Tarragona), ha dit: ‘Nosaltres tenim servei TEDAX i aquesta unitat és la que es va encarregar d’investigar l’explosió’.

A més, s’ha referit també a les comunicacions extraoficials amb la Policia belga, en el missatge de la qual van demanar informació sobre l’imam de Ripoll (Girona) i sobre el qual els Mossos d’Esquadra no van investigar: ‘No alerten sobre una situació de perill d’aquesta persona a cap moment’, ha afirmat. I ha resolt el tema afegint que ‘es respon sobre el que es pregunta’.

En relació als avanços en la investigació dels atemptats, Joaquim Forn ha assegurat que ‘l’activitat està totalment desarticulada’, malgrat que segueix sent necessari ‘investigar totes les connexions estrangeres o fins i tot a Barcelona’.

Demana al govern espanyol que reflexioni

D’altra banda, ha explicat que, si bé ell ‘mai xiularia’ a ningú en una manifestació contra el terrorisme, és l”expressió que algunes persones han volgut fer’. Així mateix, ha rebutjat que s’hagi de ‘quedar en el ‘què dolents que són” al·legant que és quedar-se a mitges. ‘Li demanaria al Govern espanyol que fes una reflexió’, ha conclòs.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]