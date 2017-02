Les patronals Foment i Cecot han signat aquest dilluns un acord per resoldre i prevenir dificultats per la unitat empresarial i pel funcionament eficaç de les organitzacions sectorials i territorials representatives de l’empresariat català dins de Foment, segons un comunicat d’aquesta entitat. L’acord remet a les normes de funcionament que va aprovar la Junta Directiva de Foment l’abril del 2016, que es deriven de l’article 1 dels Estatuts de l’entitat: ‘Foment és la confederació empresarial de les organitzacions sectorials, territorials i empreses de Catalunya’. El pacte reconeix la representativitat de les organitzacions als seus territoris i promou la col·laboració per sumar sinèrgies i dotar de millors serveis les empreses.

L’acord senyala que Cecot, com a organització empresarial multisectorial, dóna suport a les seves organitzacions membre i, de forma delegada també els dóna servei en l’àmbit de promoció i creixement associatiu. D’aquesta manera, totes les associacions membre d’aquesta entitat comparteixen els mecanismes de funcionament de les organitzacions sectorials d’àmbit català de Foment.

Dins d’aquest marc, Cecot vetllarà i reforçarà el controls dels actuals sistemes i procediments de promoció associativa, particularment en l’àmbit de la imatge, per evitar confusions entre aquesta entitat i les seves organitzacions sectorials. Alhora, aquesta patronal reconeix la representativitat de les altres organitzacions territorials de Foment en els seus respectius territoris. Segons indica Foment al comunicat, el futur és ‘col·laboratiu’ i, per tant, cal potenciar acords entre les organitzacions per sumar sinèrgies i dotar de millors serveis a les respectives empreses associades.

Pel que fa a les iniciatives i accions d’àmbit català o espanyol, Cecot actuarà d’acord amb les normes de funcionament de Foment en l’àmbit territorial, aprovades per la Junta Directiva del mes d’abril del 2016, en el benentès que no suposen cap restricció a la llibertat d’opinió que empara el codi ètic i de bon govern de Foment i a la gestió dels projectes generats i executats per les organitzacions territorials.

