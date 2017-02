‘El judici sobre el referèndum no vinculant pot ser contraproduent per a Madrid’, diu avui el diari Financial Times. L’article, publicat tres dies abans de començar el judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, inclou declaracions de l’ex-president de la Generalitat. El periodista Tobias Buck, que és qui signa l’article, diu: ‘Mas creu que el significat del seu judici va més enllà del tribunal de Barcelona. Ofereix al moviment independentista català una oportunitat de galvanitzar l’opinió pública, i espera el seu dia al tribunal amb delit.’

També s’hi recullen declaracions de Mas: ‘Per a nosaltres això no és pas un regal. Això pot aturar les nostres carreres polítiques durant uns quants anys. Però per al projecte de creació d’un estat sobirà és positiu perquè mobilitza la gent. Mobilitza fins i tot la que no és favorable a la independència.’ I afegeix: ‘És un judici polític que té poc fonament legal. Això direm al tribunal. I també que estem convençuts que no es va cometre cap crim i que estem disposats a portar aquest cas al Tribunal Europeu d’Estrasburg.’

El Financial Times continua: ‘Mas diu que acceptarà la decisió del tribunal, però que apel·larà contra qualsevol veredicte de culpabilitat. També diu que se sentirà obligat per la decisió del tribunal només “mentre estiguem sota la jurisdicció espanyola. Si Catalunya té prou força per a canviar l’statu quo i construir un estat, això canviarà radicalment”.’

El judici –afegeix el diari– arriba en un moment de màxima tensió entre Espanya i Catalunya. ‘No sé de cap altre president elegit democràticament que hagi estat portat a judici simplement per haver permès a la gent de votar’, diu Mas.

