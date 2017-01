L’ANC ha presentat l’última campanya abans del referèndum que portarà per nom Fem futur. ‘Serà una campanya des de la base, treballant amb mitjans locals i amb accions de carrer, per informar tots els demòcrates’, ha dit el president de l’entitat, Jordi Sánchez, qui ha afegit que la campanya neix amb la voluntat de combatre els arguments de la por de l’estat espanyol. Constarà d’un seguit de mobilitzacions que duraran fins al mes de juny, quan l’entitat calcula que es convocarà el referèndum. Llavors sí, es posarà en marxa la campanya definitiva per a demanar el vot del sí.

El president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha explicat que no és la campanya específica a favor del sí en el referèndum sinó una acció prèvia per acabar de convèncer aquells votants de formacions que no són independentistes però que s’hi poden sentir propers i que es plantegen què votarien en el referèndum, com els dels comuns.

Cada mes s’escollirà un tema sobre el qual fins a 5.000 voluntaris donaran una ‘pluja de raons’ a favor de la República Catalana arreu del territori i a l’estranger. Per exemple, l’inici de la campanya serà a Sant Feliu del Llobregat el 15 de gener amb el tema Infraestructures com a eix central. Hi haurà la figura del ‘supervoluntari’, que es desplaçarà des dels territoris on ja hi ha una majoria independentista cap a d’altres zones ‘prioritàries’, com el Barcelonès, el Vallès Occidental i l’Oriental, el Baix Llobregat, el Garraf, el Tarragonès.

Ací podeu veure la conferència de premsa:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]