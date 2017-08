Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dimarts cap a les vuit del vespre l’incendi que des d’aquest dilluns ha cremat 34 hectàrees forestals i agrícoles a Vinaixa (Garrigues). L’incendi estava controlat des d’ahir dilluns a les onze de la nit, i aquest dimarts set dotacions dels Bombers han seguit remullant la zona fins que han donat el foc per apagat del tot.

A banda de la superfície, l’incendi va afectar el magatzem d’una granja on no hi havia animals i va caldre desallotjar sis masies més, amb una quinzena de persones en total, de la zona dels Clots i de la Pallissa de Cal Castell. Aquestes persones ja van tornar a casa seva ahir a la nit. No hi va haver cap ferit. Les flames es van situar al costat de l’autopista AP-2 i van obligar a tallar el trànsit de les carreteres LP-7013 i LP-7013a, que connecta Vinaixa amb l’Albi. El foc ha cremat majoritàriament rostolls, camps i oliveres.

