Encara porta cua la polèmica pel discurs de Jordi Évole dissabte al Palau Sant Jordi en el concert en favor de l’acollida de refugiats. Arran de les crítiques per part de membres del govern català i de polítics del PDECat, ERC i la CUP per haver criticat la Generalitat per incompetència en aquest assumpte, el periodista ha refermat les seves paraules en un article avui a El Periódico. Évole diu: ’Quan dic que no és «només», assumeixo que evidentment hi ha un problema de competències. I quan dic que «és un problema d’incompetències» em refereixo al fet que, a parer meu, no sempre hi ha hagut voluntat política suficient per ajudar en aquest drama, com ho demostra que ha sigut la ciutadania qui ha portat la iniciativa davant dels polítics.’

Évole lamenta que els qui el van criticar no es fixessin que va dir que no era ‘només’ un problema de competències. I afegeix: ‘A més, si es conformen tan ràpid amb l’argument que no tenen competències, per què continuen insistint en un referèndum –que jo també vull fer– per al qual tampoc en tenen? En unes coses sí que hi insisteixen encara que no tinguin competències i en unes altres no?’

A més, Évole fa un esment a part al diputat d’ERC al congrés espanyol Gabriel Rufián, que és un dels qui va criticar-lo a Twitter:

Habla @jordievole. Según él q aquí haya un gobierno pidiendo acoger y otro q se lo impide no es un problema d competencias. #volemacollir — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 11, 2017

Ojalá algunos fueran tan valientes con un palco de Ferraz o de Vistalegre como lo son con un palco del Sant Jordi.#volemacollir — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 11, 2017

Évole adjunta en l’article un vídeo en què es veu com Rufián aplaudia les paraules d’Évole des de la llotja del Sant Jordi. ‘Al diputat republicà es veu que no li va agradar que digués que el dels refugiats «no és només un problema de competències, sinó un problema d’incompetències». Bé, en realitat no li va agradar segons el que va posar a Twitter, perquè en directe, al concert, just després de dir la maleïda frase, Rufián aplaudia des de la tercera fila de la llotja.’

Aplaudíamos porque sabíamos donde estábamos @jordievole. Tema zanjado. El 18 en la calle y en septiembre en las urnas. Abrazo. @elperiodico — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 12, 2017

Finalment, diu que seria ‘una incompetència’ dedicar una línia més a aquesta polèmica i crida a anar a la manifestació de dissabte.

