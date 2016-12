WASHINGTON, 23 (Reuters/EP)

L’FBI ha advertit aquest divendres sobre possibles atacs de simpatitzants d’Estat Islàmic contra esglésies o llocs massificats durant les vacances de Nadal als Estats Units, pel que ha demanat especial atenció a les forces de seguretat nord-americanes.

L’alerta, emesa en un butlletí destinat a forces de seguretat locals, no ha informat d’amenaces específiques, si bé l’FBI ha reaccionat després que pàgines web pròximes a Estat Islàmic publiquessin un llistat d’esglésies nord-americanes susceptibles de ser atacades.

“L’FBI està al cas de les informacions publicades que insten a atemptar contra esglésies nord-americanes. Com succeeix amb altres amenaces similars, l’FBI ho està seguint mentre investiguem la seva credibilitat”, ha assenyalat el servei de Seguretat estatunidenca.

Segons la cadena estatunidenca CNN, el butlletí també ha informat de possibles atacs contra llocs massificats durant les vacances. Aquesta nota ha descrit diferents senyals d’activitat sospitosa cap a les quals la policia hauria d’actuar.

