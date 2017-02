WASHINGTON, 4 (Reuters/EP)

El Departament d’Estado nord-americà ha informat aquest dissabte que tots els titulars d’un visat vàlid podran entrar als Estats Units sense importar el seu país d’origen, amb el que s’anul·la la prohibició d’ingrés inclosa en l’ordre executiva signada fa una setmana pel president Donald Trump.

“Hem fet marxa enrere a la revocació provisional de visats”, ha informat el Departament d’Estat. “Els individus amb visats que no hagin estat físicament cancel·lats podran ja viatjar si el visat segueix sent vàlid”, ha apuntat.

També el Departament de Seguretat Interior ha suspès la normativa que afecta als nacionals de set països de majoria musulmana. No obstant això, ha anunciat la presentació d’un recurs urgent per anul·lar la decisió adoptada per un jutge federal de Seattle i la recuperació de les inspeccions i controls convencionals.

El decret aprovat per Trump suspèn durant quatre mesos les concessions de l’estatus de refugiat, imposa una moratòria provisional –durant tres mesos– a l’entrada de ciutadans de set països de majoria musulmana i paralitza el Programa d’Admissió de Refugiats. Els països afectats són l’Iraq, Iran, Líbia, Síria, Somàlia, el Sudan i el Iemen.

No obstant això el jutge federal de Seattle James Robart ha fet efectiva la seva decisió de suspendre l’ordre executiva de forma immediata aquest divendres, la qual cosa suggereix que les restriccions als viatges es podrien aixecar de seguida.

