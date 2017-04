Les denúncies de frau de l’oposició turca en el referèndum constitucional d’aquest diumenge han provocat les primeres reaccions en contra de la població. A Istanbul s’ha organitzat una cassolada de protesta.

El No ha vençut a les principals ciutats (Istanbul, Ankara i Esmira), a més de la costa mediterrània i a les regions de majoria kurda, mentre que el Sí s’ha imposat a l’interior i a les àrees rurals.

Listen to Istanbul just now. Clanging pots. An act of protest used in #Turkey before and during Gezi protests #Turkiye @CBCAlerts #cbc pic.twitter.com/xneblZcI47

— Nil Köksal (@nilkoksalcbc) 16 d’abril de 2017